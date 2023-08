– Dette prosjektet har vært planlagt og arbeidet med i mange år, og det er godt å se at innsatsen gir resultater. Nå gleder vi oss til å starte produksjonen i høst, og sette ut 1,1 millioner smolt på Lille Indre Rosøy, sier finansdirektør Rune Johansen i en melding tirsdag morgen.

Selskapet bygger et landbasert gjennomstrømmingsanlegg i Rødøy kommune sør for Bodø. Hele anlegget skal stå ferdig i 2024. Når det er ferdig, vil det ha en produksjonskapasitet på 16.000 tonn (sløyd vekt) laks per år.

– Det er mange aktiviteter som pågår i perioden frem til produksjonsstart, og videre til hele anlegget står ferdig i 2024. Det er kritisk å sikre god planlegging, kontroll og prioritering. Flere aktiviteter har en seriell avhengighet, mens andre kan gjøres parallelt. Alt kritisk materiell og utstyr er nå i hovedsak levert og under fabrikasjon eller installasjon på Lille Indre Rosøy, eller nærliggende sted, for prefabrikkering og sammenstilling før levering, skriver selskapet.

GIGANTE SALMON Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland

Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024

Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp

Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.

Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål

Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth

Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år Kilde: Gigante Salmon

Noe av det som er gjort i andre kvartal er:

Betongveggene i produksjonsbasseng 3 er nær ferdig.

Søylene i bassenget er ferdige

PE-liner for montering på vegger og gulv er levert.

Elektro og automasjon: 1 (av 4) hovedtavlecontainere er ferdig og klar for levering

I teknisk område er arbeidet med inntaksrørene godt i gang, og arbeidet med trekkerør for elektro er startet

Selskapet opplyser også at byggingen har skjedd uten noen alvorlige ulykker i løpet av andre kvartal.