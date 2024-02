– Vi er absolutt ikke fornøyd med resultatet vi oppnådde i fjerde kvartal. Det svake resultatet skyldtes i stor grad resultatene i Finnmark, som er vår største region. Der hadde vi Spiro, vintersår og perlesnormaneter, sa toppsjef Andreas Kvame da presenterte resultatet torsdag morgen.

Tross vinterferie i hovedstaden, var det relativt godt oppmøte av analytikere, bankfolk og andre interesserte for å høre på Kvame. Forrige uke meldte både Mowi og Salmar og milliardresultat for fjerde kvartal. Grieg Seafood endte derimot opp med å tape 67 millioner kroner på driften, et større tap enn analytikerne hadde regnet med.