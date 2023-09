Det svenske private equity-fondet Summa Equity forbereder seg på å selge den polske prosesseringsgiganten Milarex, og har startet salgsprosessen. Det bekrefter Per Even Haugen, som leder DNB Markets sjømatvirksomhet til meglerhusets corporate finance-avdeling.

– Oppdraget er ganske ferskt, og vi forbereder oss på å distribuere «teasere» til potensielle kjøpere, sier Hauge til IntraFish.

Potensielle kjøpere kan være enten et nytt private equity-fond eller industriaktører, sier Hauge, og legger til at for en industrieier kan Milarex være en logisk integrasjon i verdikjeden.