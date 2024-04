Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på om lag 201 millioner euro, tilsvarende 2,35 milliarder kroner, i første kvartal 2024, ifølge en resultatoppdatering fra selskapet torsdag.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 230 millioner euro.



I første kvartal i fjor fikk verdens største lakseselskap en kanonstart på året med et driftsresultat på 322 millioner euro i første kvartal, og leverte med det langt over markedets høge forventninger den gang.



Lav superiorandel

Oppdrettskostnader i selskapet var på 6,05 euro per kilo i kvartalet. Problemer med vintersår og maneter har resultert i lav superiorandel og gjennomsnittlig størrelse på fisk slaktet i Norge, noe som har påvirket pris- og kostnadsutviklingen.

Slaktevolumet var 96.500 tonn i kvartalet, mot ventet om lag 101.800 tonn og tidligere guidet av selskapet på 102.500 tonn.

I den norske virksomheten var slaktevolumet 55.000 tonn. Selskapet hadde på forhånd selv guidet et volum på 58.500 tonn for Norge i kvartalet. I Skottland ble volumet 14.500 tonn, mens selskapet hadde guidet 14.000 tonn for kvartalet.

Mowi Er med god margin både Norges og verdens største oppdretter av atlantisk laks, med produksjon i Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Chile og Canada.

Det ga en samlet omsetning på 49 milliarder kroner.

Slaktevolumet globalt var 464.000 tonn i 2022. Det er rundt 100.000 tonn mer enn hele Norges kjøttproduksjon, eller nær 20 prosent av verdens lakseproduksjon.

I Norge ble det produsert 294.000 tonn, noe som ga et operasjonelt driftsresultat på nesten 9,6 milliarder krone.

Hovedkontor i Bergen. Mowi het tidligere Marine Harvest.

Børsnotert i Oslo, med markedsverdi på drøyt 93 milliarder kroner i november 2023.

Selskapet dekker hele verdikjeden.

Har rundt 12.000 ansatte fordelt på 25 land.

Estimert slaktevolum på 500 000 tonn i 2024 fra oppdrett i 7 land.

Rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR fem år på rad.

Selskapet har rundt 32.000 aksjonærer. 95 prosent er norske. Folketrygdfondet har drøyt 8 prosent. De fleste av de største eierne er imidlertid utenlandske. John Fredriksen med familie er aller størst med 14,3 prosent. Kilde: Mowi og IntraFishs arkiv

Slaktevolum

Selskapet opplyser videre at slaktevolumet med opphav i Norge bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på rundt 2,50 euro pr kilo, mens virksomheten i Chile bidro med om lag 0,95 euro pr kilo.

I Skottland var driftsresultatet rundt 2,20 euro pr kilo, mens i Canada var det rundt -0,25 euro pr kilo.

Rapportert netto rentebærende gjeld (NIBD), eksklusive IFRS 16-effekter, var på om lag 1.820 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

Videre ble operasjonelt driftsresultat for Consumer Products 24 millioner euro, mens operasjonell ebitda for forvirksomheten var 6 millioner euro i kvartalet

Slaktevolum (land/tonn)