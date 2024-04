Det var NRK og E24 som onsdag meldte dette først. Intrafish har også fått tilgang på dommen der retten på mange måter ber Mowi vente til lakseskatten er endelig utformet og selskapet har fått et konkret skattevedtak før de kan reise en ny sak i retten.

Mowi sammen med hovedeier John Fredriksen saksøkte staten i fjor fordi de mente at lakseskatten er et brudd på både grunnlov og EØS-regler. 11. april møttes partene i retten og onsdag kom avgjørelsen.

– Tingretten har, etter statens syn, kommet til et riktig resultat om at søksmålet fra Mowi må avvises, sier Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, ifølge E24.

– Vi har nettopp mottatt kjennelsen, og må lese grundig gjennom før vi kan kommentere, melder kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland, i en epost til Intrafish.

Vindheim om avgjørelsen

Kjennelsen kom samtidig som store deler av sjømatnæringen er samlet på sjømatmessen i Barcelona. Der treffer Intrafish på Mowis konsernsjef, Ivan Vindheim, noen timer etter avgjørelsen fra tingretten ble kjent.

– Jeg har vært her, så jeg har ikke fått lest den, understreker Vindheim til Intrafish.

Konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim, på plass i Barcelona. Foto: Anders Furuset

– Men det har jo vært en prosessuell kjennelse. Når den saken kommer, det må retten til slutt få lov å bestemme, men jeg har altså ikke lest kjennelsen selv, sier han videre.

– Vil det være enklere for dere å la være å anke og heller kjøre på nytt etter skatteoppgjøret?

– Det må vi få lov å sette oss inn i. Det er bare tidspunkt på når saken blir behandlet som vi er uenige om nå. Det substansielle endrer ingenting, sier Vindheim.

For generelt

Partene møttes i retten tidligere i april for å finne ut om det var grunnlag for om søksmålet skal fremmes nå. Det er det nå tingretten har avvist.

I dommen melder retten at søksmålet etter deres syns er så «generelt utformet at det ikke er hensiktsmessig å fremme det for domstolene.» Men det mener retten kan endre seg når skattemeldingene er klar. Mowi har frist i mai til å levere sin.

«Ved prøving av skattemyndighetens vedtak for domstolene vil Mowi kunne få prøvd alle sine materielle anførsler vedrørende grunnrenteskatten på havbruk, herunder anførselen om at inngrepet ikke utgjør en skatt, men en rettsstridig konfiskasjon som rammes av Grunnloven § 105,» heter det i rettens vurdering.

Begge partene har mulighet til å anke saken. Tingretten viser til at Mowi vil ha bedre forutsetninger for å fremme en sak når man vet hvor mange aktører som bunnfradraget treffer og hvordan skatten blir.

«Retten er enig med staten i at størrelsen på skatten, og hvor mange aktører som vil betale skatten, vil kunne være relevante momenter ved vurderingen av saksøkernes materielle anførsler vedrørende Grunnloven § 105 og EØS-avtalen»

Ikke spesielt påvirket

I retten har Mowi bemerket skatten som konkurransevridende. Det avfeier retten.

«Retten kan ikke se at Mowi har pekt på forhold som tilsier at selskapet er spesielt påvirket av den innførte grunnrenteskatten.» heter det i avgjørelsen.

Retten mener Mowi ikke har vist nok forhold til at selskapet har et behov for å få en rettslig avklaring nå.

«Retten er enig med staten i at Mowi, som Norges og verdens største oppdrettsselskap med solid økonomi, skulle være særlig rustet til å tilpasse seg i perioden frem mot skattemyndighetenes vedtak overfor Mowi.» heter det videre.

Mowi må også dekke sakskostnadene for staten på 335.925 kroner.

Saken er oppdatert med kommentarer fra Ivan Vindheim 24.04.2024 kl 12.38.