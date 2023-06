Settefiskprodusenten Olden Oppdrettsanlegg har økt inntektene i 2022 fra året før, viser årsregnskapet til sekspaet. De har i mange år hatt russerne som sin viktigste kunde. I årsregnskapet påpeker styret at dette er en inntekter det nå knyttes risiko til.

«Mulighet å levere settefisk til kunden i Russland og motta betaling for leverte varer er største risikofaktor for fortsatt drift. Selskapet har iverksatt tiltak for å sikre levering av forskuddsbetalte varer. Selskapet jobber med tiltak for å sikre finansiering av fremtidige leveranser.