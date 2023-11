Konsernsjef Henning Beltestad presenterte onsdag morgen resultatet for tredje kvartal. Det skjedde på Høyres Hus i Oslo sentrum.

Han startet med å presentere selskapet han leder.

– Havbruk er en verdikjede som tar flere år. Det er veldig essensielt at vi gjør de riktige valgene i verdikjedene, for å sikre at vi har en god fiskehelse. Og fiskehelse står veldig høyt for Lerøy Seafood Group, sa Beltestad.