Saken handler om uenighet om et parti laks som skulle sendes med fly fra Liège lufthavn i Belgia til Guangzhou internasjonale lufthavn i Kina. Fisken ble stående ute i fire dager i påvente av fortolling, og ble ødelagt i varmen. Schenker mener de har levert det de skulle, noe Grieg Seafood ikke er enige i – og derfor ikke har betalt regningen sin. Intrafish har tidligere omtalt uenigheten, men sluttdokumentene som ble offentlig denne uken gir flere detaljer om saken.

