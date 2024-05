– Det har vært en krevende vinterperiode. (..) Vi er ikke fornøyd med resultatet, sa konsernsjef Frode Arntsen da han presenterte resultatet for første kvartal tirsdag morgen.

Ekstremværet «Ingunn», mye fisk påvirket av bakteriesykdommen vintersår og uvanlig mye perlesnormaneter som skadet fisk bidro til at Salmar fikk svakere resultat enn ventet.

– Vi anser dumpen vi hadde i vinter, som nettopp en dump i veien, sa Arntsen.

Tross fortsatt høye laksepriser og mer slakting enn samme kvartal i fjor, endte driftsresultatet på 1,51 milliarder kroner – eller 30 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Det var også svakere enn hva analytikerne hadde ventet.

– Mye ekstraordinært

Analytiker Sander Lie i Pareto Securities mener at det er fair at aksjen faller rundt fem prosent i dag, gitt at selskapet leverte et driftsresultat som var drøyt ti prosent svakere enn ventet.

– Vi tror markedets forventninger for driftsresultat for 2024 kommer ned med rundt fire-fem prosent, så kursreaksjonen virker ganske fornuftig. Jeg vil dog si at resultatet Salmar leverer var ganske greit gitt de utfordringene man har sett i Norge, spesielt i region Midt, selv om markedets forventninger var noe høyere, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Midt-Norge, som er Salmars største region, endte resultatet per kilo på 42,6 kroner, mot 50,0 kroner samme kvartal i fjor.

Lie tror at mye av det en så av problemer i første kvartal var ekstraordinært, og ikke noe som gjentar seg fremover.

– Det var ekstremt lave temperaturer i Norge gjennom de første månedene av året som har påvirket tilveksten. I tillegg er det litt «utsatte-effekter» fra perlesnormaneter, der vintersår også har kommet på toppen. Perlesnormaneter er nok ikke et gjentagende fenomen, da det er 20 år siden vi så det sist. Når det gjelder vintersår er man også mer positive rundt den nye vaksinen, der Salmar har vaksinert det meste av fisken. Sistnevnte får man ikke fasit på før til neste år igjen, men datapunktene vi har sett så langt har vært positive, sier han.

Pareto-analytikeren er enig med Salmar-sjef Frode Arntsen som omtaler kvartalet som en «hump i veien». Han merker seg at selskapet ikke endrer sitt estimat for slaktevolum i 2024.

– Vi tror at første kvartal markerer et av de mest krevende kvartalene for Salmar, sier han.

Samtidig er Lie noe overrasket over at selskapets islandske datterselskap Icelandic Salmon leverer svakere tall enn ventet.

– Arctic Fish, som holder til i samme region, kom med tall forrige uke, og viste et helt annet marginbilde. Men også for Icelandic Salmon er det verdt å påpeke at vi tror noen av effektene er engangseffekter og delvis drevet av utfordringene en så sent i fjor på Vestkysten, sier han.

Pareto har en hold-anbefaling på Salmar-aksjen, med kursmål 700 kroner.

Sterk kursutvikling seneste år

Analytiker Martin Kaland i ABG Sundal Collier sier mye av det samme som Lie i Pareto.

– Aksjen faller først og fremst fordi selskapet leverer litt svakere resultat enn ventet for første kvartal. I tillegg ser man at selskapet også drar med seg noe av de samme problemene inn i andre kvartal, slik at estimatene for 2024 i sum blir nedjustert omtrent like mye som det aksjen faller, sier han til DN.

Kaland poengterer også at aksjekursen har utviklet seg sterkt. Det seneste året er kursen opp over 40 prosent.

– Det medfører noe større fallhøyde når en støter på litt problemer, selv om de til dels er av midlertidig art, sier han.

Analytiker Martin Kaland i ABG Sundal Collier Foto: Nicklas Knudsen

Kaland sier at problemene med vintersår og perlesnormaneter har vært godt kjent.

– Men en har vært usikker på omfanget og den finansielle effekten av det. Med fasiten i hånden ser vi at effekten var sterkere enn ventet, men konklusjonen om at det bør bli bedre neste år, står fortsatt. Det er rundt 20 år siden forrige runde med perlesnormaneter, og næringen ser lovende resultater av den nye vaksinen mot vintersår. Den burde ha god effekt fra og med 2025. I tillegg vil økt kapasitet for bearbeiding av laks redusere den finansielle effekten dersom tilsvarende situasjon skulle oppstå igjen, sier Kaland.

Meglerhuset ABG Sundal Collier har en hold-anbefaling på Salmar, med kursmål 723 kroner.

Tirsdag formiddag handles Salmar-aksjen til kurser rundt 654 kroner. Det priser det Frøya-baserte selskapet til 86 milliarder kroner. Til sammenligning er verdens største lakseoppdretter, Mowi, priset til 103 milliarder kroner.