23. august 2021 sendte eiendomsselskapet KMC Properties en børsmelding det flagget som «innsideinformasjon». Budskapet var at det var inngått en intensjonsavtale om bygging av et nytt lakseslakteri i Florø for 620 millioner kroner.

– KMC Properties fortsetter å levere på sin ambisiøse vekststrategi, og vi er svært fornøyde med å inngå denne avtalen med et veletablert selskap som Slakteriet, som blant annet er kjent for sin kvalitet ved slakting av laks, sa toppsjef Liv Malvik i meldingen.

9. februar 2022 kom en ny oppdatering fra eiendomsselskapet via Oslo Børs' meldingssystem.