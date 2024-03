I en oppdatering fredag viser Carnegie til fersk statistikk fra Fiskeridirektoratet som viser at det var 1,4 prosent mindre fisk (målt i vekt) i norske merder i februar enn samme periode i fjor. I tillegg var det 6 prosent mindre fisk enn i januar.

– Det reflekterer dårligere produksjonsforhold og svakere vekst i sjøen, noe som påvirker fôrkonsumet betydelig, skriver analytiker Philip Scrase. Forbruket av fôr var ned 8 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Høyere priser

– Med statistikk som viser lavere nivåer enn i fjor, og statistikk for fisk i sjø i Chile som også faller, ser vi et stramt utbud i 2024 og et begrenset oppside-potensial i 2025, skriver meglerhuset i en rapport.