Det viser tall publisert i kvartalsrapporten til Bewi Invest, investeringsselskapet som sammen med Kverva eier 44,4 prosent av lakseselskapet.

– Sinkaberghansen leverte sterke økonomiske resultater for 2023, med en omsetning på 3,2 milliarder kroner og et driftsresultat på 819,4 millioner kroner. De viktigste bidragsyterne til de gode resultatene var den sterke ytelsen i oppdrettssegmentet, som økte den overlegne andelen fra 88,2 prosent til 91,3 prosent, samt en økning i salgsprisen til 86,62 kroner per kilo, opp fra 68,87 kroner per kilo i 2022, heter det i rapporten.