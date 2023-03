Denne ukens nyhetsbrev blir litt kortere enn vanlig. Det sendes fra en hotellobby i Trondheim, hvor jeg er for å dekke Senterpartiets landsmøte som arrangeres fredag, lørdag og søndag. Det er fortsatt spenning knyttet til når lovforslaget til grunnrenteskatten kommer, men de færreste ventet at det kom samtidig med landsmøtet som åpnet fredag morgen. Aksjonsgruppen Kystbrølet som består av ansatte i laksenæringen varsletpå forhånd en markering utenfor møtet. Her ble det holdt appeller mot den foreslåtte grunnrenteskatten. I tillegg spilte DDE-vokalist Bjarne Brøndbo, men den folkekjære musikeren understreker at det er et betalt oppdrag, og at han ikke har tatt stilling til saken de protesterer mot.

