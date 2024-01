Bluegreen Visions as, et selskap i konsernet som bygget oppdrettskonstruksjonen Marine Donut, har vært i en langvarig strid med selskapet Asdalstrand 171 as. Slaget har stått om hvem som eier et utfylt sjøareal ved Bluegreens produksjonsanlegg i Telemark.

Arne Blystad, investor innen shipping- og rigg-sektoren. Foto: Hedvig Idås

Asdalstrand 171 er eid av de tre profilerte investorene Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist, mens Bluegreen Visions inngår i Bluegreen-konsernet. Nils-Johan Tufte er styreleder i Bluegreen Vision, og toppsjef i konsernet.