Det er opp fra et tap på 3,4 millioner kroner samme kvartal året før.

Samtidig var omsetningen nær tre ganger så høy, på 27,6 millioner kroner.

Omsetningen kom fra levering av 500.000 smolt til en kunde i september. Det tilsvarer en snittpris på 55 kroner per fisk.

Selskapet opplyser at det så langt i år har levert 450 tonn settefisk. Videre opplyses det at utbyggingen av anlegget var fullført tidlig i oktober, og at det nå har fått en verdifastsettelse på anlegget på 640 millioner kroner.

1. oktober fikk også selskapet ny toppsjef, Sondre Hagerup Johnsrud. Han har tidligere jobbet i Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk.

Biofish er børsnotert i Oslo. Så langt i år er aksjen ned 68 prosent. Kursen på 1,3 priser selskapets egenkapital til 115 millioner kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet en gjeld på 66 millioner kroner. Det opplyses at det nå jobbes med en refinansiering av et rentebærende lån på 53 millioner kroner som har forfall i august 2024.

Største eiere i Biofish er Awilhelmsen (12,9 prosent), Stoksund (9,6 prosent) og Odfjell Land (9,4 prosent).