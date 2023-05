– Staten har erkjent ansvar for den feilen som er begått, men departementet forvalter fellesskapets penger og kan ikke betale erstatning uten at det er sannsynliggjort at selskapet har lidd et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med feilen. Staten har allerede utbetalt erstatning for det økonomiske tapet som er dokumentert, opplyser advokat Knut Klever Næss hos Regjeringsadvokatene til Intrafish.

Han forsvarer staten i saken hvor lakseselskapet Måsøval saksøker staten for 29,8 millioner kroner.

Bakgrunnen er at selskapet i august 2019 måtte slakte ut laks som hadde fått påvist sykdommen PD variant SAV3 ved et anlegg i Kristiansund kommune.