– Kostnader for å produsere torsk vil havne på samme nivå med laks, minus kostnader til avlusning, mener Bjug Borgnud. Han er finansdirektør i det børsnoterte torskeselskapet Statt Torsk. Sist uke holdt selskapet et seminar i Oslo sentrum, hvor det også ble servert smaksprøver av selskapets torsk. Borgund viste beregninger hvor han argumenterte for at produksjonskostnaden ville falle til rundt 39 kroner kiloen etter volumene kommer opp. Foreløpig er produksjonen i selskapet for liten til å være helt der. – Fôrprisen har steget fra 14 kroner kiloen, til over 20 korner.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.