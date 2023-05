I en børsmelding skriver Statt Torsk at utgivelsen av årsrapporten 2022 utsettes.

– Den forsinkede utgivelsen av årsrapporten for 2022 skyldes en devaluering av biomasse på cirka 47 millioner kroner per 31.12.2022, skriver torskeoppdrettsselskapet i børsmeldingen.

Statt Torsk skriver at devalueringen, altså nedskrivingen av verdien på biomassen, skyldes redusert prisoppnåelse fra 44 kroner per kilo (hel usløyd fisk) i fjerde kvartal til 36 kroner per kilo i første kvartal 2023, og redusert vekt av fisk grunnet slakteregimet i første halvår 2023.

– Vår prisoppnåelse i første kvartal 2023 kan forklares med et mislykket markedsbevissthet om oppdrettstorsk, og ineffektive salgsstrategier for deler av vår produksjon. Vi har til hensikt å revidere salgsstrategiene våre, skriver selskapet i børsmeldingen.

Klokken 10.20 var selskapets aksjekurs ned 38 prosent, ifølge Nordnet. Da var kursen på 0,53 kroner.

Resultatene av årsrapporten for 2022, inkludert devalueringen, forventes å være negativ 83,5 millioner kroner. Inntektene i første kvartal var 36,6 millioner kroner, slaktet tonn 1 086 og solgt tonn 1 005, skriver Statt Torsk.

Selskapet skriver at årsrapporten senest levers inn 11. mai, samme dato som for rapporten for første kvartal. Generalforsamlingen til selskapet blir avholdt 25. mai.

Selskapet har produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden.