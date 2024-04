På en, svær, svart stand i hall 4 i Barcelona jobber en kokk med ulike ørret-retter. Den brukes i salgsarbeidet for Hima Seafood sin ørret, som produseres i et stort anlegg i fjellbygden Rjukan i Telemark.

Ørreten som serveres er produsert i sjø, mens den på Rjukan skal gå i ferskvann hele livet. Den kan likevel sammenlignet med den som kommer fra Rjukan, siden begge blir produsert på Osland-stammen. Det mener i alle fall Egil Ove Sundheim, direktør for markedsføring og bærekraft i selskapet Blue Resource Group, som skal stå for salget av all fisken fra Hima.