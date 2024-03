(Saken oppdateres)

Det opplyses av partene i en melding mandag.

– Akvakultur er en av de viktigste byggesteinene i det bærekraftige matsystemet i fremtiden på grunn av sin lave karbonavtrykk, skalerbarhet og høye fôreffektivitet. Men som en ung industri står den overfor utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. Å løse disse utfordringene gjennom sykdomsforebygging, lydproduksjonsprotokoller, genetikk og ernæring vil være nøkkelen til å låse opp industrien sitt fulle potensial. Stim er ideelt plassert til å ta ledelsen i denne transformasjonen, sier Martin Gjølme, partner hos Summa.

Martin Gjølme, partner hos Summa Equity. Foto: Summa Equity

Det opplyses ikke hvor mye y Summa Equity Fund III går inn med, eller hvor stort eierskap det får.

– Jeg er overbevist om at Summa er den rette strategiske og langsiktige partneren for oss. De anerkjenner at våre ansattes ekspertise og innsats er fundamentet i dette selskapet. Med Summa ved vår side er jeg sikker på at Stim kan bli verdensledende innen bærekraftighet og helse, ikke bare innen lakseindustrien, men for hele sjømatindustrien. Det er et stort behov for rådgivningstjenester innen denne sektoren, og det er noe vi har fokus på, sier Jim-Roger Nordly, styreleder og grunnlegger av Stim i meldingen.

Summa Summa ble grunnlagt i 2016 og er en investor med fokus på tre tematiske områder: ressurs effektivitet, endring av demografi og teknologiaktivert transformasjon. Meningen med Summa er å investere i å løse våre globale utfordringer.

Summa har circa 5 milliarder euro i eiendeler under forvaltning, og har laget over 30 plattformerinvesteringer på tvers av de tre fondene som er samlet inn til dags dato.

Investeringene har potensial for langsiktig bærekraftig bedre ytelse fordi de tar for seg noen av de sosiale, miljø- og myndighetsutfordringer vi må løse som samfunn.

Teamet er lokalisert i Nord-Europa, med kontorer i Stockholm, Oslo og München.

Kom som en bombe

Det var i november i fjor at det ble klart at Nordly Holding hadde startet jobben med å identifisere nye strategiske løsninger på eiersiden i fiskehelseselskapet Stim.

Stim Selger tjenester og utstyr til laksenæringa

Den største virksomheten er innen miljø- og fiskehelsetjenester, samt rådgiving.

Konsernhovedkvarteret ligger på Leknes i Lofoten.

Konsernet er etablert i flere land: Chile, Skottland, Island og Canada.

Meldingen slo ned som en liten bombe da det ble kjent.

På spørsmål fra Intrafish om Nordly ville selge seg helt ut av fiskehelseselskapet han har gründet svarte han følgende:

Jim-Roger Nordly, Stim-gründer. Foto: Stim

– Det er et spørsmål om hvem som kommer inn. Jeg holder døra åpen for å bli med videre, men det er snakk om å selge en kontrollerende post. Selskapet er blitt så stort, med så mye folk og aktivitet i mange land. Jeg har drevet med dette i 30 år. Når det gjelder drift, er jeg ikke nødvendigvis den beste i verden. Dette er rett tid. Selskapet er sjukt viktig for meg, så hvis vi finner de rette nye eierne, og de ønsker det, skal jeg bidra videre, sa administrerende direktør og eier av Nordly Holding, Jim-Roger Nordly, til IntraFish i november.

Nå blir det altså partnerskap med investeringsselskapet Summa Equity, og det er underbruket Summa Equity Fund III som går inn.