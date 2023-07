Økte laksepriser og sykdomsutbrudd (ILA) gjorde at omsetningen til Wilsgård Fiskeoppdrett mer enn doblet seg fra 2021 til 2022.

Samtidig gikk driftsresultatet fra -4 millioner kroner i 2021 til +224 millioner kroner i 2022.

Selskapet fikk påvist sykdommen ILA på to anlegg rundt årsskiftet 2021/2022, som gjorde at det måtte slakte ut fisken tidligere enn planlagt.

– Etter et vanskelig 2021 med blant annet sykdom på fisk, med påfølgende omsetnings- og resultatsvikt, ble 2022 et år der vi produserte bra og for første gang fikk utnyttet alle våre seks tillatelser fullt ut, skriver daglig leder Fredd Wilsgård i en tekstmelding til Intrafish.