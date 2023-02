Et enstemmig panel på fem medlemmer i Maine Supreme Judicial Court besluttet torsdag å frafalle en tidligere avgjørelse om eiendomsrettigheter, noe som igjen setter spørsmålstegn ved hvorvidt landbasertselskapet Nordic Aquafarms vil være i stand til å bruke eiendom som er nødvendig for sitt planlagte 33.000 tonn store landbaserte lakseanlegg i Belfast, Maine, USA. Retten slo fast at området selskapet krever for utløpsrør for sin virksomhet tilhører Jeffrey Mabee og Judith Grace. Grunneierne anla søksmål i 2019 mot Nordic, og protesterte mot bruken av landområdet til prosjektet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.