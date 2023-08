For nær et tiår siden markerte Palom Aquaculture seg som det første selskapet som ville sette i gang byggingen av et landbasert resirkuleringsanlegg (RAS) for oppdrett av laks i Maine.

I 2014 sikret selskapet seg tillatelsene fra delstaten for det som skulle bli et anlegg på med kapasitet på 500 tonn med opsjoner inntil 1.500 tonn laks, sa selskapet daværende driftsdirektør. I 2019 meldte imidlertid selskapet at det manglet finansiering, og at det lette etter en kjøper.

Selv om Palom Aquaculture fremdeles har en tilstedeværelse på nettet, er det uklart om selskapet fortsatt er i drift eller om en kjøper noensinne grep muligheten.