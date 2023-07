Larsnes Mek Verksted holder på å bygge en brønnbåt som skal leveres i oktober. Den ble imidlertid kontrahert før den norske krona ble så svak og den store økningen inflasjonen.

Verftene i Norge får skrogene bygd i utlandet, for eksempel i Tyrkia og Polen. Og så tar det seks-sju måneder for et norsk verft å utruste fartøyene.

Verftet Larsnes ligger på en holme ut mot havgapet på Sunnmøre, med skipsleia og storhavet som naboer. På stedet har der vært tradisjoner for skipsbygging og reparasjoner helt tilbake til tidlig på 1900-tallet.