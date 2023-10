– Kjennelsen fra tingretten får all mulig tydelighet frem et faktum som etter vår klients oppfatning tilsier at det forelå inhabilitet hos bostyret ved behandlingen av budene i den lukkede budrunden. Det er svært overraskende og fremstår som oppsiktsvekkende at Selbus Sparebank representant i kreditorutvalget deltar i salgsprosessen der den har en betydelig interesse i at en av budgiveren får tilslaget til lavest mulig pris, skriver advokat Kristian Voie Danielsen i en epost.

Eposten kommer etter at Intrafish forrige uke omtalte en kjennelse i striden om røyeprodusenten Norwegian Fish Farms i Tydal som er konkurs.