I en oppdatering i investor-tjenesten Holdings fremgår det at Aarskog i begynnelsen av april kjøpte 35.654 aksjer i Frøy. Aksjeposten er verdt rundt 2,3 millioner kroner, og gjør Aarskog til 49. største aksjonær i selskapet, viser en oversikt. I Gåsøs styre Alf-Helge Aarskog var i ti år toppsjef i lakseselskapet Mowi. Siden han sluttet der i 2019, har han vært involvert i en rekke styrer. Fra nyttår 2023 har han jobbet som forretningsutvikler i det familieeide lakseselskapet Eide Fjordbruk. Frøy Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen

Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter

Hovedeier var NTS, som nå er kjøpt av Salmar – som dermed eier 72,1 prosent av Frøy.

