I elleve kvartaler på rad har norsk utbud av laks vært omtrent flatt eller svakt i minus. Fremover vil det øke, sammenlignet med samme perioder i fjor – men økningen blir kun moderat, tror DNB.

– Det blir interessant å se hvordan markedet reagerer når vi går til en periode med vekst i laksetilbudet, sa analytiker Alexander Aukner under et seminar i Barcelona mandag ettermiddag.

Han tror at veksten i fjerde kvartal blir 4,6 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, og at året under ett vil ende med en økning på 2 prosent i slaktingen.