I et møte med kreditorer på onsdag kom partene til enighet om en reorganiseringsavtale.

– Selskapet er glade for at kreditorene stemte for avtalen, skriver selskapet i en kort melding.

Konkurs var alternativet

16. desember meldte selskapet om forslaget til den omfattende avtalen. Den innebærer blant annet at obligasjonseiere ettergir deler av gjelden, som er på totalt 415 millioner dollar.

De to største eierne av obligasjonene er et britisk fond, Solari Donaggio-familien og DNB. Fôrprodusentene Nutreco og Ewos Chile var også en del av avtalen.