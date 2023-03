Flere hundre Senterparti-politikere er denne helgen samlet i Trondheim, hvor partiet gjennomfører sitt landsmøte. Møtet startet fredag morgen med noen musikalske innslag før partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum gikk på scenen. – Jeg har tenkt litt på hva jeg skulle si her i dag, og blant annet rådført meg med min kone. Hun oppfordret meg til å være åpen, sa Vedum. Han fortalte åpenhjertig om hvordan han har følt seg dårlig, blitt undersøkt og fått påvist sykdommen MS. Takket være gode medisiner «betalt av det offentlige», merker han ikke særlig til sykdommen i hverdagen, sa han.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.