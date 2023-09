Torsdag ble det åpnet konkurs i Rendalfisk as, etter at selskapets styret hadde levert oppbudsbegjæring.

Selskapet har i mange år jobbet med planer om å bygge et resirkuleringsanlegg (RAS) for røyeproduksjon i Rendalen, en sidedal av Østerdalen.

Avisen Østlendingen omtalte planene i 2017.

– Målet er å bli et lokomotiv for innlandsoppdrett av fisk, noe som vil danne grunnlaget for en ny næring i innlandsfylket Hedmark, sa daglig leder Kjell Karlsen til avisen da.