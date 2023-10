For noen år tilbake startet oppdrettsalliansen Kvarøy Fiskoppdrett, Nyhamn og Fram Seafood opp sjømathotell for laks i Bodø, og eierne meldte om store ambisjoner om fiskerikunder, noe Intrafish har omtalt i flere artikler.

En gjennomgang av fryseterminalenes 2022-årsregnskap viser derimot en omsetning som sank fra 5,3 til 3,2 millioner kroner for Nordland Fryseterminal, og et resultat i rødt. De to eneste ansatte i selskapet ble først permittert i fjor, så sagt opp i januar i år.