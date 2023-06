Striden går på betaling for variabel leie av undervisningstillatelsen.

– Vi er overrasket over dommerens konklusjon, og tenker at vi ikke har klart godt nok å forklare konsekvensene av regelverksendringer som kom cirka midtveis i avtaleperioden, skriver administrerende direktør Fredd-Jarle Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett i en melding til Intrafish.

Senja videregående skole og Wilsgård Fiskeoppdrett inngikk en samarbeidsavtale om undervisning og utleie av en undervisningstillatelse for lakseoppdrett tilbake i juni 2013. Avtalen går i korte trekk ut på at Wilsgård skal stille ressurser tilgjengelig for skolens undervisningsbehov.