På Radisson-hotellet i Bergen sentrum er stemningen tilsynelatende god, men mange er resignerte. Mandag og tirsdag avholder Sjømat Norge sin årssamling, og grunnrenteskatt i havbruksnæringen er et stort tema. I løpet av de seneste dagene har saken utviklet seg: Fredag meldte SV at de vil kreve en skattesats på grunnrenteskatten på hele 48 prosent, samt stille en rekke miljøkrav.

Lørdag sa landsmøtet i Høyre nei til forslaget slik det ligger på bordet fra regjeringen, men at de vil øke beskatningen i næringen med 3,8 milliarder kroner i året, og utrede en færøysk modell for produksjonsavgift.

