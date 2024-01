– Regjeringen har startet på arbeidet med den nye havbruksmeldinga. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når den kommer.

Det skriver statssekretær Even T. Sagebakken (Ap) via departementets kommunikasjonsavdeling i en epost til Intrafish.

Forrige uke publiserte Intrafish et intervju med advokat og eks-byråkrat Martin Bryde. Han mener at en stortingsmelding av havbrukspolitikken tidligst kan komme høsten 2024. Behandlingen i Stortinget med påfølgende lovproposisjoner gjør at alt kanskje ikke blir gjennomført før etter stortingsvalget i 2025, mener Bryde.