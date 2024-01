På siste dag av Sjømatdagene på Hell, slo rådgivningsselskapet et slag for at oppdretterne må bli flinke til å snakke selv – i stedet for å bruke næringslivsorganisasjonene som Sjømatbedriftene.

– Vår kjepphest er at selskapene selv, oppdrettere, fiskere, redere og industriaktører må bli flinkere til å stikke hodet frem selv. Politikerne er avhengig av å ha enkeltpersoner og enkeltselskap å forholde seg til, sa Veronica Isabel Pedersen, seniorrådgiver i Krusen Larsen, og tidligere statssekretær for fiskeriminister Per Sandberg.

Gir mer inntrykk

Både Pedersen og administrerende direktør Jan Erik Larsen fra Kruse Larsen var på scenen for å snakke om hva næringen må gjøre for å nå frem til politikerne og dermed få saker på dagsordenen.