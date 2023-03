– Hele Norge sier vi i Senterpartiet. Hva betyr det i praksis?

Til tross for at søndag var siste dag på Senterpartiets landsmøte, og mange delegater hadde vært på fest til 4-5-6-tiden på morgenen, var salen full da Sigrun Prestbakmo gikk på talerstolen. Hun fikk tre minutter taletid under debatten om «Hele Norge».

Ordføreren mener at for at «hele Norge» fortsatt skal være bebodd, må en tillate at folk kan tjene penger og skape arbeidsplasser.

– Folkevalgte langs hele kysten bekymrer seg for skattetrykket til motoren i mange kystkommuner, havbruksnæringen.