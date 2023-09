Torsdag morgen får Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) overlevert rapporten fra utvalget som har jobbet med utredning av hele tillatelsessystemet for laks og ørret. Utvalget er blitt ledet av forskningsdirektør Linda Nøstbakken.

Utvalget ble nedsatt 8. oktober 2021. Det skulle blant annet:

«Vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, herunder hensynet til bestander av vill anadrom laksefisk, og som legger til rette for størst mulig verdiskaping for samfunnet»