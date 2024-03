Produksjonsområde 4, som strekker seg fra Sotra i sør til Stadt i Nord, står foran et tredje nedtrekk i produksjonen etter at fargene i trafikklyssystemet ble klart 6. mars. Det betyr at aktørene må redusere produksjonen med seks prosent.

De 14 ordførerne i havbrukskommunene i PO4 ber regjeringen vente. Det inkluderer også ni ordførere som representerer regjeringspartiene i Sp og Ap.

«Vi er sterkt bekymret for konsekvensene av det samlede nedtrekket for investeringer, arbeidsplasser, utbetalinger fra Havbruksfondet og for innovasjon» melder de i et høringssvar til regjeringen signert av 14 ordførere.