Maines guvernør Janet Mills har undertegnet en ny lov som fastsetter begrensninger for bestandstetthet for lakseoppdrettsanlegg i delstaten. Da det opprinnelige lovforslaget ble fremmet, reagerte oppdrettsselskapet Cooke sterkt.

Delstatens ansvarlige for havressurser må heretter nekte utleie av havarealer til oppdrett dersom tettheten overstiger 30 kilo fisk per kubikkmeter. Den nye loven skal også gjelde inneværende leieavtaler.

Tilsvarende regel for Norge er 25 kilo fisk per kubikkmeter. Og 10 kilo for økologisk laks, sier regionsjef for Vestlandet, Krister Hoaas, i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge til IntraFish.