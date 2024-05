Gjestekommentar Skrevet av Sands-advokat Halfdan Melbye, som er tilbake som fast gjesteskribent hos IntraFish fra denne uken, etter et lite opphold fra årsskiftet. De øvrige er: økonomiprofessor Bård Misund, Sigrid Ratvik Østvik – advokatfullmektig i Schjødt, Dag Sletmo – seniorrådgiver i DNB Seafood, oppdretter Sondre Eide, Øyvind André Haram i Sjømat Norge, daglig leder i Inaq, Nina Santi, og Erlend Bullvåg, administrerende direktør i analyse og innovasjonsselskapet Kunnskapsparken Bodø (KPB).

Jeg er i økende grad bekymret for at hensynet til demokrati og rettssikkerhet svekkes i forvaltningen av akvakulturnæringen. Vi ser stadig nye eksempler på at viktige beslutninger flyttes fra åpne politiske prosesser til utilgjengelige faglige beslutninger som det også er svært vanskelig å etterprøve juridisk. Jeg mener dette er en svært negativ utvikling som kan svekke akvakulturnæringens evne til å bidra positivt i samfunnet.

Et viktig område der vi ser at både demokrati og rettssikkerhet svekkes er ved arealdisponeringen i sjø. Den demokratiske og lovbestemte prosessen er her at det er kommunene som gjennom kommuneplanens arealdel bestemmer hvilke områder i kommunens sjøareal som er aktuelle for akvakultur og fylkeskommunene vurderer sammen med Mattilsynet, Statsforvalteren og Kystverket om tillatelse skal tildeles til konkrete lokaliteter ut fra det regelverk som de ulike myndighetene forvalter. Saksbehandlingen skjer gjennom åpne demokratiske prosesser i kommunene og gjennom forvaltningsmessig saksbehandling med klare rettigheter for de involverte parter.

Skjer på lavt nivå

I de senere år har det imidlertid utviklet seg forvaltningspraksis på ulike områder som innebærer at vesentlige deler av denne arealforvaltningen foregår i form av faglige vurderinger som er utenfor demokratisk kontroll. Beslutninger som stenger for akvakultur, eller som gjør det vesentlig vanskeligere å oppnå lokalitetstillatelser, skjer på et lavt nivå innen forvaltingen, med svak rettslig styring og uten praktisk mulighet til overprøving.

Et eksempel på dette er Fiskeridirektoratets kartfesting av gytefelt og gyteområder for torsk. Disse områdene fastsettes av Fiskeridirektoratet ved en lukket administrativ prosess, og det viser seg for eksempel svært vanskelig å få rettet opp feil i disse områdene. Dette ble blant annet ble påpekt av flere næringsaktører da forskriften om tildeling av tillatelser til marine arter var ute på høring i fjor. Konsekvensen av at et område er karakterisert som gytefelt eller gyteområde er at dette ikke kan benyttes til torskeoppdrett.

Store arealer er berørt

Et annet viktig eksempel er karakteriseringen av kystområdene etter reglene i EUs vanndirektiv. Statsforvalterne langs kysten har benyttet dette regelverket til å karakterisere den kjemiske tilstanden i store kystområder som «dårlig» og den økologiske tilstanden som «moderat». Denne karakteriseringen er ikke noe absolutt hinder for lokalitetstillatelser til akvakultur, men den innebærer at Statsforvalteren kan gi egen utslippstillatelse og vil i det minste bidra til en mer omfattende og svært tidkrevende saksbehandling av søknader om nye akvakulturlokaliteter.

Karakteriseringene av kystområdene skjer med hjemmel i EUs vanndirektiv med vedlegg. Regelverket er meget komplisert og det er, ut fra det publiserte grunnlaget for karakteriseringen, vanskelig å finne ut hva som er det nøyaktige rettslige grunnlaget. Det er heller ikke noe formelt system for overprøving av karakteriseringene.

Den som for eksempel logger seg inn på Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil vil oppdage hvor store arealer dette faktisk dreier seg om. Det er i realiteten store arealer langs hele kysten der det på denne måten er lagt restriksjoner på akvakultur.

Faktisk overprøvingsmulighet

Etter min oppfatning er det svært betenkelig at man på denne måten styrer arealbruken uten demokratisk kontroll og uten at hensynet til rettssikkerhet er ivaretatt på noen som helst måte. Når regelverket åpner for denne typen faglig arealdisponering er det viktig at myndighetene innser at muligheten for etterprøving er viktig for å sikre at samfunnets ressurser benyttes på best mulig måte. Dette må i det minste sikres gjennom åpne høringsprosesser og gjennom overprøvbare avgjørelser der alle kan sette seg inn i både det faktiske grunnlaget for karakteriseringene og det rettslige grunnlaget.

En slik mulighet for overprøving innebærer ikke noen mistro de som har foretatt de faglige vurderingene. Faktisk overprøvingsmulighet er et uttrykk for at vi som samfunn respekterer den lange tradisjonen vi har for at demokrati og rettssikkerhet er veien til gode beslutninger for hele samfunnet.