– Nå sier alle på Austevoll at de ikke er interessert i at skatten skal innføres. Da kan vi like gjerne vise at vi mener det også med å få et bredt politisk utsagn der vi sier at disse pengene vil vi ikke ha, sier Lars Knut Aarland, ordførerkandidat for Austevoll Senterparti.

De har forhørt seg med Finansdepartementet for å se om forslaget deres i det hele tatt er realistisk.