Sagaen om miljøteknologiordning har pågått i lang tid allerede. Den er blitt lovet å være rundt hjørnet tidligere. Det siste kapittelet i historien nå, er et forslag til en ordning fra Havbruksutvalget som de foreslo i NOU-en de leverte i september.

Der foreslår de en form for miljøfleksibilitet der man kan få bytte til lukket, semilukka anlegg og dermed få høyere produksjon.

Dette er nå på høring fram til januar. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ble utfordret på når man kan forvente at en form for miljøfleksibilitet kommer - da hun stilte til debatt under konferansen Aquanext i Stavanger tirsdag.