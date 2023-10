Cecilie Myrseth ble presentert sammen med de andre nye statsrådene mandag like etter klokken 11.20. Og bekreftet som ny statsråd i en pressemelding like etter.

I en pressemelding fra regjeringen bekreftes det at de samme statssekretærene som Skjæran hadde blir værende under Myrseth.

Dette er Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap) og Vidar Ulriksen (Ap).

Blant de politiske rådgiverne blir det endringer. Anette Davidsen, som kom fra Nova Sea, forlater sin jobb som politisk rådgiver i departementet og går over til få samme rolle for den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Karianne O. Tung (Ap).

Nicklas Simonsen (Ap) går inn som politisk rådgiver for Myrseth.

Ifølge Arbeiderpartiets egne sider har Nicklas Simonsen en master i fiskeri- og havbruksvitenskap fra UiT – Norges arktiske universitet. Han har vært i Senja kommunestyre og jobber hos sjømatkonsernet Nergård.

Cecilie Myrseth fikk for øvrig overrakt en tørrfisk på Slottsplassen – i tillegg til masse blomster. Både statsministeren, Tonje Brenna og tidligere Stavanger-ordfører og nå statsråd, Kari Nessa Nordtun, fikk lukte på tørrfisken hennes! Den hadde fått fin rød sløyfe i anledning høytideligheten.

Støre om Myrseth

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt pressekonferansen om endringene i regjeringen mandag. Da sa han litt om alle de nye statsrådene.

– Hun kjenner sitt nye fagfelt godt. Det kan jeg bekrefte, for jeg har vært med henne på feltbesøk atskillige ganger, sa Støre om Myrseth.

Søre viser til at hun i sin forrige stortingsperiode hadde ansvar for fiskeripolitikken til Arbeiderpartiet.

– Hun er opptatt av betydningen fiskeri, havbruk og sjømat har for å bygge opp lokalsamfunnene langs kysten.

Han omtalte Myrseth som en uredd og tydelig politiker, med et brennende og smittende engasjement for landsdelen hun kommer fra. Og at hun har hatt viktige oppgaver i perioden som helsepolitiker:

– Det har jeg lagt vekt på, sier Støre.

Hun mener Myrseths brede erfaring vil styrke regjeringen:

– Jeg vet hun vil fortsette det gode arbeidet Bjørnar har gjort innen rekruttering. Hun vil legge fram den nye kvotemeldingen. Hun vil også legge til rette for havbruk.

Nærstående kvotemelding

Skjærans avgang skjer kort tid før den planlagte framleggingen av den kommende kvotemeldingen, som vil avgjøre mye av fiskerinæringens framtid. Da Fiskeribladet intervjuet Skjæran som nybakt minister i 2021, uttalte han at meldingen ville komme før 2023.

– Jeg har ikke tenkt å bruke seks år slik den forrige regjeringen gjorde. Jeg skal komme med en tidsplan når den er klar, fortalte han da.

Cecilie Myrseth (Ap) tar over statsrådsposten til Bjørnar Skjæran Foto: Arbeiderpartiet

Siden har han erkjent at han tok vel hardt i da han lovet dette. Den er ventet å legges fram sent i år, ifølge Stortingets kalender. Nå blir det hans arvtaker Myrseth som vil få oppgaven med å fullføre innspurten av kvotemeldingen.

Svarte om Havbruksutvalget

Avgangen skjer også samtidig som flere venter på en omorganisering om av tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Der har Havbruksutvalget nylig levert en rapport som er på høring fram til januar. Noe av det siste Bjørnar Skjæran gjorde som statsråd var å fredag svare på et skriftlig spørsmål om hva som skjer med arbeidet videre der.

– I likhet med andre prosesser vil oppfølgingen av utvalgets utredning i NOU 2023: 23 kreve ressurser i departementet. Jeg finner imidlertid grunn til å minne om at regelverksutvikling er en del av det daglige virket til et departement. Jeg må også få understreke at forvaltningen, som alltid, skal forholde seg til det til enhver tid gjeldende regelverk ved behandling av enkeltsaker. Mottakelsen og høringen av en NOU endrer ikke dette, svarte Skjæran på et skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) på fredag.