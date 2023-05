Kvinnearbeidsplasser: Chilenske arbeidere i lakseindustrien slåss mot naturvernere i Nasjonalforsamlingen som vil ødelegge arbeidsplassene deres. Bildet er fra et demonstrasjonstog i Puerto Montt fredag 26. mai. Teksten på det chilenske flagget sier at de er stolte over å jobbe med oppdrettslaks. Foto: Chris Momberg