Men bransjeorganisasjonen SalmonChile legger likevel an en forsonende tone.

Bakgrunnen er valg av medlemmer til landets nye grunnlovsgivende forsamling. Den 17. desember skal chilenerne på nytt stemme over et forslag til ny grunnlov etter at de avviste forrige og første forslag i september i fjor.

Det er tvungen stemmerett for landets rundt 15 millioner stemmeberettigede.

Arturo Clement leder SalmonChile. Foto: SalmonChile

– Som bransjeorganisasjon håper vi at denne nye prosessen vil bli deltakende; at dialogen vil råde, og at man vil oppnå brei enighet slik at landet kan få en grunnlovstekst som støttes av store flertall.