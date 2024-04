Mowi, Salmar, Jangaard og Br. Karlsen var blant selskapene seks politikere fra Stortingets næringskomité besøkte på Barcelona-messen onsdag.

Mowi-sjef Ivan Vindheim tok seg god tid til å snakke med politikerne.

– Jeg synes at det er veldig kjekt at politikerne ville komme, og viser interesse for hva vi holder på med. Vi har et felles ansvar om å forvalte en fantastisk mulighet som mange flotte mennesker har bygget opp over 60 år. Laksen er gull for Norge, og en av tingene vi skal leve av når oljen etter hvert blir faset ut, sier Vindheim,

– Er det viktig at de er her?

– Ja, absolutt, det er utrolig viktig, og vi setter veldig stor pris på at de tar seg tiden til det.