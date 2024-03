Dette er vilkårene i dispensasjonen til Hav Line: Slik håndterer rederiet produksjonsfisken

Departementet skriver at det er sentralt at det føres kontroll med at fisken «sorteres og feilrettes ved Hav Lines anlegg i Hirtshals». – Godt kjent for alle parter at Hav Lines anlegg i Hirtshals ikke har fasiliteter for feilretting, skriver rederiet.