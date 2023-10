– Vi ønsker oss et enda tettere og sterkere samarbeid med havbruksnæringen. Det er derfor vi er her, sier Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU til lokalavisen Hitra-Frøya.

Hun er på toppledermøte under Havbruksuka på Frøya.

Her møtes næringslivsledere, sentrale politikere, forskning- og utdanningstopper for å snakke om ambisjonene for havbruks- og havromsnasjonen Norge.

– Vi har tro på, og et ønske om, sterk og god utvikling i havbruksnæringen. Da er det viktig å ha et godt samarbeid med kunnskapsmiljøene, med NTNU og SINTEF i front.