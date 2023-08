E24 viser til årsberetningen til Witzø-familien investeringsselskap Kvarv, og at Salmargründeren der truer han med å flytte ut av landet:

– Foreløpig biter vi oss fast, i håp om en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget om to år. Det setter tålmodigheten på prøve men vi har fortsatt troen på å gjøre det umulige mulig i landet vi er så glade i, selv om vi for tiden dessverre har en regjering som er mer interessert i å gjøre det mulige umulig, skriver Witzøe der.

– Ennå har ikke de som skal være våre fremste tillitspersoner fått gleden av å jage noen av Kvarvkonsernets eiere ut av landet. Hva fremtiden bringer vet ingen, heller ikke om våre eieres bostedsadresse, står det videre å lese.

I årsberetningen til selskapet skriver Witzøe:

«En innsiktsfull avis har regnet seg frem til at Kvarv, og dermed Salmars største eier, må betale én million kroner hver dag i ekstra skatt for å bo i Norge. Andre land prøver så godt de kan å ivareta interessene til egne innbyggere og bedrifter i konkurranse med utlandet. «Annerledeslandet» Norge har ingen slik ambisjon, men gjør tvert imot det motsatte – de inndrar store verdier som ellers skulle gått til investeringer i norsk næringsliv. på den måten blir det mindre til både verdiskaping og velferd, og mindre skatteinntekter i fremtiden.

Avviste flytting i januar

I et lengre intervju med Gustav Witzøe hos Intrafish i januar i år, langet laksegründeren ut mot innføringen av lakseskatt og mente at oppdrettsnæringa blir «tatt» på grunn av rikdom:

– Men rikdommen vår er antall fisk, sa Witzøe og la til:

– Man dreper inspirasjonen med å gjøre det så uforutsigbart og gjøre ting som ingen vet konsekvensene av.

På direkte spørsmål fra Intrafish om det er aktuelt med flytting til Sveits svarte Gustav Witzøe:

– Nei, man vet jo aldri.

– Det er mange som flytter til Sveits, og for oss i Kverva-sfæren kunne vi i så fall årlig ha beholdt flere hundre millioner kroner i våre selskaper for å skape arbeidsplasser og industri i Norge, sa Witzøe.

Hard i klypa

I Kvarvs ferske årsberetning langer styreleder Gustav Witzøe hardt ut:

– Ledende samfunnsaktører på regjeringens side har varslet at norske eiere nå skal «tas», eventuelt «ryke og reise» hvis de velger å forlate vårt land.

Og videre:

– Derfor har heller ingen i vår familie gitt noe evigvarende løfte om å bo i Norge. Men foreløpig biter vi oss fast, i håp om en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget om to år. Det setter tålmodigheten på prøve, men vi har fortsatt troen på å gjøre det umulige mulig i landet vi er så glade i, selv om vi for tiden dessverre har en regjering som er mer interessert i å gjøre det mulige umulig.

Witzøe jr. vil bo i Norge

I en podkast hos NRK i sommer fortalte Salmar-arving Gistav Witzøe jr. hvor nært han egentlig var å flytte ut av landet på et tidspunkt, men at han endte opp med å bli.

– Alt var klart. Alt virket riktig. Jeg ble igjen fortalt at det var riktig for alle virksomhetene vi eier. Men at det selvsagt var opp til meg, fortalte Witzøe jr. til NRK.



Det er fra før klart at Salmar-arvingen ikke ville være involvert i driften av Salmar i framtiden, noe Intrafish brakte nyheten om tidligere i år.