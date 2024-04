EUs lakseforedlingsunion består av medlemmer fra Polen, Danmark, Belgia, Spania, Nederland og Frankrike.

EU Salmon Processors Union (ESP Union) representerer nesten alle store industriaktører i handelsblokken, sier en kilde i gruppen til IntraFish. com på betingelse av anonymitet. Han nektet å identifisere medlemsbedriftene, og sier at forbundet vil snakke med én stemme.

Gruppen, som inkluderer lakseforedlere i Polen, Danmark, Belgia, Spania, Nederland og Frankrike, har skrevet et opprop til Europakommisjonen, som de ber utfordre det norske eksportforbudet, og hevder at det er «på høy tid» for næringen å ta kollektivt handling.